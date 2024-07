Wie sich ein halber Halbmarathon im Gehen anfühlt

Zu Silvester wusste die Kolumnistin bereits, was sie Ende Juni machen wird: Laufen, und zwar einen ganz bestimmten Halbmarathon. Schon einmal vor fünf Jahren erlebt, für schön befunden und den Ehemann angestiftet, heuer auch mitzumachen.

Doch dann tauchte plötzlich ein Hindernis am Weg auf: Eine verletzte Ehemann-Schulter nach einer Sportveranstaltung, die operiert werden und bis dahin in einer Schlinge hängen muss. An Laufen ist damit nicht zu denken.