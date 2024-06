Sieg über das Ego: Wenn sich inneres Faultier und innerer Schweinehund verbünden

"Läufst du noch oder kämpfst du schon?" Das als motivierend gedachte Transparent nach gefühlten 300 Hindernissen (in Wahrheit aber nur 11 bis dahin) etwa bei Kilometer 4 der Laufstrecke sagt so einiges. Jedenfalls, dass Hindernisläufe durchaus Kampfgeist brauchen. Die Kolumnistin machte am Samstag wieder einmal bei so einem Event mit, das unweigerlich immer mit Matsch verbunden ist, auch wenn die Laufstrecke über asphaltierte Straßen führt.

Das Gatschbad war der Uhr zu viel

Dann taucht man eben in das Hindernis "Schlammhürde" ein, ein Baucontainer voll schlammigem Wasser. Deshalb lässt sich auch die genaue Kilometeranzahl beim Erreichen des "Kämpfst du schon?“-Spruchs nicht mehr nachvollziehen. Die Sportuhr schaltete sich mitten im Lauf aus, das Gatschbad 500 Meter nach dem Start war ihr wohl zu viel.