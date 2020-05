Haben sich Ihre Kinder in der Shutdown-Zeit entfaltet?

Liebe Eltern,

meine zehnjährige Nichte hat neuerdings einen Back-Channel auf YouTube, ein befreundeter Bub lernt Klavier mit einer App, deren Freundin dekoriert Torten auf Profi-Niveau, ein 12-Jähriger filmt Musikvideos mit optischen Tricks, ein anderer Freund geht jeden Tag in den Park Skateboard trainieren und eine Elfjährige hat im Kinderfernsehen meine kleine Tochter inspiriert, auch ein Buch zu schreiben.

Die viele Zeit zu Hause bringt Hobbys zutage, für die unsere Kinder im normalen Alltag keine Zeit haben. Nicht in allen Kindern - macht euch also keine Gedanken, wenn euer Kind noch keine neuen Talente enthüllt hat. Manche lesen dafür oder basteln oder ruhen einfach in sich selbst. Das Gute an der momentanen Distanz ist, dass sie Zeit für sich haben und sich nicht ständig mit anderen messen müssen.

Die Freiheit, nichts zu tun. Manchmal hat das einfach einen Grund: Sie haben nichts zu tun und die Eltern haben vor lauter Home-Office keine Zeit, sie zu bespielen. Das kann auch schiefgehen und in zu viel Screen-Zeit münden. Aber es kann auch gut funktionieren.

So wie mit dem selbstständigen Lernen. Manche Kinder haben sich endlich mit dem Lernstoff beschäftigt anstatt sich nur berieseln zu lassen und das gut gefunden. Anderen fehlt es, dass sie in der Schule jeden Handgriff angesagt bekommen.