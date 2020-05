75 Jahre Pippi Langstrumpf: Warum heute alle so sein wollen wie sie

Kritiker schimpfen Pippi als schlechtes Vorbild, weil sie sich nicht an Regeln hält. Das mutet in diesen Zeiten besonders aktuell an.

Ja, diese Kontroverse taucht seit den 1940er-Jahren immer wieder auf. Die Kritiker stießen sich an Pippis frechem Mundwerk, ihrem aufmüpfigen Verhalten, ihren gefahrvollen Aktionen, zum Beispiel Essen von giftigen Fliegenpilzen beim Schulausflug. Entsprechend wurden bei den Übersetzungen manche Episoden weggelassen oder modifiziert – so isst Pippi etwa in der ersten deutschen Übersetzung Steinpilze statt Fliegenpilze. Ich kann diese Kritik, zumal heute, nicht nachvollziehen, weil dabei immer von der Vorstellung ausgegangen wird, dass Kinder sich Pippi unbedacht als Vorbild nehmen und alles nachahmen, was sie macht. Aus meiner Sicht unterschätzt man damit die kindliche Leserschaft, die sehr wohl erkennen kann, dass Pippi aufgrund ihrer fantastischen Fähigkeiten ein besonderes Mädchen ist und deshalb Dinge machen kann, die andere nicht ohne Weiteres durchführen können.

Lange vor Beginn der Frauenbewegung schuf Lindgren ein Mädchen, das nicht nur willensstark, sondern allen Männern auch körperlich überlegen war. Warum war ihr das so wichtig?

Die physische Stärke ermöglicht es Pippi ja erst, sich dem Zugriff der Erwachsenen zu entziehen und gegen Attacken zu verteidigen – man denke an die Räuber, die in die Villa einbrechen, oder an die Polizisten, die Pippi in ein Kinderheim bringen wollen. Dass noch mehr dahintersteckt, zeigt die Episode im Zirkus, wo Pippi den stärksten Mann der Welt im Ringkampf besiegt. Dieser Mann heißt „der starke Adolf“, in dem zeitgleich erschienenen Comic ähnelt seine Physiognomie Adolf Hitler. Das deutet an, dass sich Pippi als „das stärkste Mädchen der Welt“ gegen bedrohlich wirkende und machtausübende Männer durchsetzen kann. Hiermit wird einem Kind als Vertreter der zukünftigen Erwachsenengeneration eine wichtige Rolle zugesprochen.