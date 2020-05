Die kleine Königin: Prinzessin Charlotte feiert ihren 5. Geburtstag

Bei der Hochzeit von Prinz Harry (35) und seiner Meghan (38) im Mai 2018 machte sie das auch schon.

Der royale Wirbelwind feiert heute, Samstag, seinen 5. Geburtstag. An eine große Kindergeburtstagsparty ist ja leider in Zeiten wie diesen nicht zu denken. Laut der britischen Zeitung "The Sun" soll Charlottes größter Wunsch sein, dass ihr alle Familienmitglieder gratulieren und ein Ständchen singen.

Und angeblich wollen das Mama und Papa mit einer Online-Videokonferenz möglich machen. Und daran sollen sogar auch ihre Urgroßeltern, Queen Elizabeth II. und Prinz Philip (98), teilnehmen. „Kuchen und Spiele“, soll es laut Herzogin Kate natürlich auch geben.