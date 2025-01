Geht Hansi Hinterseer mit seinen Moonboots eigentlich zum Frisör?

Die mit Abstand größte Attraktion bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel sind neben der Mausefalle und dem Steilhang … natürlich die einzigartigen Zottelfellmoonboots von Hansi Hinterseer. Neben den VIBs, den very impressive boots von HH, verkommt in Kitzbühel jeder VIP zum Hanswurst.

Es tun sich ja so viele Fragen auf rund um diese Zottelfellmoonboots, die farblich immer so perfekt abgestimmt sind mit dem Skioverall. Haben sie einen Namen? Trällert Hansi Hinterseer sie in den Schlaf? Wie oft geht er mit ihnen zum Friseur? Einmal waschen, legen, föhnen, bitte!

© APA/EXPA/JOHANN GRODER / EXPA/JOHANN GRODER

Wurstig Kitzbühel ist in der Hahnenkammwoche ein Zirkus mit den immerzu gleichen Artisten, Nummern und Attraktionen. Im Stanglwirt wird das Zuzeln der Weißwürste alljährlich zur Kunstform erhoben. Auf der Sonnbergalm jodelt und prostet Wirtin Rosi den Promis zu. Und Arnold Schwarzenegger darf immer und überall sein „I’ll be back“ zum Besten geben. Hurra, die Gams.

Flauschig Man kann zu diesem Remmidemmi stehen, wie man will. Aber Kitzbühel übt auch für Nicht-Skifahrer eine Faszination aus, die im Wintersport ihresgleichen sucht. Egal, ob jetzt die Abfahrtshelden in die Mausefalle tappen oder die High Snowciety beim Après-Ski tief sinkt.

Hansi Hinterseer macht gerne einen weiten Bogen um das Halligalli und Holladrio. Gerne trifft man ihn dieser Tage in Kitzbühel in einer Holzhütte am Ortseingang. Dort sitzt er mit seinen „Mander“, wie er die Freunde nennt – in Zottelfellmoonboots, versteht sich. Ohne die gibt es HH im Winter nicht. Dort können seine Groupies dann mit etwas Glück ein besonders bäriges Präsent von Hansi Hinterseer ergattern. Kein Selfie. Auch kein Autogramm. Nichts verschenkt Hansi Hinterseer lieber als Zottelfellmoonboots im Miniaturformat.