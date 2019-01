Hinterseer: "Material und Mensch passen nicht mehr zusammen"

Stört es Sie, dass sich immer wieder Leute über Ihr Schuhwerk lustig machen?

Das ist doch schön, wenn man über so etwas lachen kann. Ich kann auch über mich selbst lachen. Wir haben sogar einmal einen Werbespot gemacht, wo dann die Kühe diese Schuhe getragen haben. Ich war einmal in New York, und da hatten die Kleiderpuppen in den Luxusboutiquen meine Schuhe an.

Sie nennen Sie sogar schon „meine Schuhe“.

Die sind mein Markenzeichen geworden. Wir wollten die sogar schon in unser Merchandising-Programm aufnehmen.

Warum hat’s nicht geklappt?

Weil du eine so große Stückzahl produzieren musst. Und dann weiß ich nicht, ob es überhaupt so viele Leute gibt, die das kaufen. Aber der Gag wäre gewesen, in die Sohle , Hansi‘ reinzuschreiben. Dann hätte jeder Hansi-Fußabdrücke in den Schnee gemacht.