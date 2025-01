Ende im Gelände: Wohin soll uns das blinde Vertrauen in die Navis noch führen?

In Seefeld irrte kürzlich ein US-Amerikaner mit seinem Pkw auf der Langlaufloipe umher. Er hatte blind seinem Navi vertraut und war erst skeptisch geworden, als ihm so viele Geisterläufer entgegenkamen.

Die Wege des Herrn sind bekanntlich unergründlich. Aber was sind dann erst die Wege der Frau, die sich im Navi versteckt und uns mit dem Auto auf den rechten Pfad bringen will?

Irrtum. Tirol scheint überhaupt ein fruchtbarer Boden für fehlgeleitete Autofahrer zu sein. Ein Best-of von Lenkern, die in den letzten Monaten vom Navi in die Irre geführt wurden – und in die Tiroler Wildnis.

Abhängig. Mit der guten alten Straßenkarte und offenen Augen würde das alles nicht passieren. Wir lassen uns heute leiten und lenken, wir hören auf fremde Stimmen und übertragen die Verantwortung an die Navis in unseren Autos, die uns den Weg weisen sollen. Und dabei wegweisende Fehler machen. Wo soll das bloß alles noch hinführen?

Mit dieser Aussage macht man sich zumindest in Teilen Tirols keine Freunde. Was können die Menschen in Navis denn dafür, dass die Navis so einen schlechten Ruf haben?

Wir reden von Navis im Wipptal, der Heimat von Schiedsrichter Konrad Plautz; Navis, das aus den Ortschaften Außerweg, Oberweg und Unterweg besteht. Wer dorthin fahren möchte, der verwendet übrigens am besten das ... Navi.