Liebe Innsbrucker: Nennen Sie ihr Kind bitte nicht Jacqueline

Seien wir ehrlich: Innsbruckerisch ist jetzt kein melodischer oder wohlklingender Dialekt . Die felsigen kch-Laute, die uns Innsbruckern so leicht über die Lippen kommen, sind so zackig wie die Nordkette und hören sich an wie eine chronische Kehlkopfentzündung.

Wenn man weiß, wo die Ursprünge des Ur-Innsbruckerischen liegen, dann erklärt sich so einiges. In der Koatlackn am Fuß der Nordkette – Chkoatlackchn für die Einheimischen, Kotlache für den Rest – war das kch schon vor 1.000 Jahren in aller Munde.

Knackchpunkt

Und heute? Heute fällt vielen Eltern nichts Besseres ein, als ihren Kindern neumodische Namen zu geben, die selbst den waschechtesten Innsbruckern Ohrenschmerzen bereiten. Luca & Rebecca, Marco & Jessica – natürlich alles mit Betonung auf kch - zählen zu den beliebtesten Kindernamen. Sorry: Chkindernamen.

Nichts geht aber über den Namen Jacqueline. Richtig ausgesprochen hört sich das edel und elegant an, es klingt nach Grande Dame und Frau von Welt.

Wenn aber eine Innsbrucker Mama am Spielplatz nach Chackchlin ruft, dann muss man wirklich Angst haben, dass die Nordkette Risse bekommt.