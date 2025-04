Vorsicht, Männerhasserin! Wie der Vorwurf die Debatte vergiftet

Hass-Gift

Erst vor einigen Tagen hat die Autorin und Podcasterin Beatrice Frasl auf Social Media ihre ständigen Männerhass-Vorwürfe thematisiert. Die werden ihr immer dann entgegengeschleudert, wenn sie öffentlich Kritik an Männern im Patriarchat äußert.

Hmm, kenn ich doch, dachte ich bei mir. Der Satz “Du hasst halt Männer” ist Fixstarter in fast jeder Kommentarsektion unter diesen Kolumnen und in den meisten Gesprächen über Sexismus. Und das hat zu meiner verheerenden Taubheit für den Hass-Vorwurf geführt. Sie sind so regelmäßig und so stetig, dass sie zum Hintergrund-Surren werden und ich sie kaum noch wahrnehme.