Serrano-Schinken und sexistischer Selbsthass

Meine armen Oberschenkel

Und hier beginnt auch schon meine Heuchelei: Denn - mehr oder weniger- insgeheim ist mein Leben zu weiten Teilen dominiert vom Streben, genau diesem Bild unbedingt zu entsprechen. Höhepunkt dieses Schleudertraumas aus äußerer feministischer Belehrung und innerer Selbstabwertung ist der daraus resultierende inbrünstige Hass auf meine Oberschenkel.

Fast könnten sie mir leidtun, meine Schenkel, die dem Ideal der “dünnen Beinchen” einfach nicht entsprechen wollen. Sie können schließlich nichts dafür, dass sie von mir so gehasst werden. Im Selbstschutz und um die Scham über meine eigene Abwertung humoristisch zu brechen, bezeichne ich meine “Problemzone Beine” selbst als Serrano-Schinken (wir haben die Schinken-Keule wohl alle im Kopf). Sehr zur Erheiterung einer Vertrauten, die mich seither liebevoll Serranochen nennt.

Diese Abwertung meiner Schenkel, die nie gut genug sein können, ist so laut in mir, dass sie viele Aspekte meines Alltags modelliert. Dabei spüre ich fast leibhaftig, wie der dunkle Schleim der misogynen Obsession sich um meine Gedanken legt und alles andere erstickt: Der Gedanke an Abendessen mit Freund*innen wird zum Gedanken auf Verzicht. Wenn ich überlege, was ich anziehe, denke ich darüber nach, wie ich meine Schenkel verstecken kann. Ich bezeichne mich als Feministin und plane meine Woche nach Jogging-Einheiten, Pilates und Yoga-Stunden. Damit will ich nicht sagen, dass Sport unfeministisch sei. Aber ich muss mir klarmachen, dass ich ihn zu gewissen Teilen auch betreibe, damit meine Schenkel sich endlich so formen, wie ich sie oder der male gaze sie haben will. Lang und dünn.