Papa macht sich Sorgen, oder: Wer hat Angst vor der Ü-30-Single-Frau?

Wir fuhren im Dunklen auf einer Schnellstraße. Auf dem Rücksitz plaudere ich über Arbeit und Verflossene, als plötzlich ein tief sozialisierter Glaube in einem kurzen Gewitter vom Vordersitz über mich entladen wurde. "Wir sind 31. Wann willst du endlich einen ordentlichen Partner haben?". Die Frage traf mich wie ein Blitz. Ein Blick auf das Ortsschild, das vor dem Fenster vorbeirauscht, zeigt, dass ich der Unterhaltung nicht so bald entfliehen kann. Ich bin im faradayschen Käfig gefangen.

Nichts scheint so gruselig wie eine alleinstehende Ü-30-Frau. Das Gegenmittel ist ein Lebenspartner. Irgendeiner.

Das Patriarchat erzählt uns allen beständig eine Grusel-Mär: Bald ab 30 verwandeln sich Frauen in eine Art bemitleidenswerte, Meerhexe-Ursula-ähnliche Schreckgestalt. Das stilisierte Monster, vor dem ich bewahrt werden soll, bin ich selbst in zehn, 20-Jahren. Alleine.

Die – bezeichnen wir es einfach so – väterliche Sorge um das töchterliche Herz rührt vom internalisierten Aberglauben an ein Verfallsdatum von Frauen ab 30 Jahren.

Also versuche ich, Angst mit Fakten zu bekämpfen:

Es erinnert mich an die Entzauberung des Christkinds. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt lebt man in Gewissheit der magischen Welt, doch dann kommt der Moment, indem man hört: "Du weißt doch, dass es das Christkind gar nicht gibt." Oder eben: "Du weißt doch, dass du nicht mehr viel Zeit hast. Ticktack".

Dieses Phänomen betrifft leider viele Frauen ab etwa 30 Jahren. Es hat den zeitgeistigen Namen Single-Shaming . Dahinter steckt die fest in der Gesellschaft verankerte Annahme, das Leben einer Frau sei ohne Beziehung nicht vollkommen.

Aber es sind nicht nur die leiblichen Väter, die sich aufgrund meiner fortschreitenden Lebensdauer wundern oder gar ängstigen. Beim Thema Partnerschaft und Frauen ab 30 endet die fortschrittliche, anti-sexistische Haltung in vielen Haushalten. Und so manche Personen – Männer und Frauen – entdecken die große Sorge um mein vermeintliches Seelenheil, das wohl nur durch eine*n Partner*in garantiert werden könne.

Natürlich gibt es diesen Typ auch in weiblicher oder nicht heterosexueller Ausführung. Mir sind diesbezüglich (zufällig) aber überwiegend Cis Männer begegnet.

Etwa die "gut gemeinten“ Ratschläge vom Bekannten, der seit Jahren die gleiche Partnerin hat. In herablassender Daddy-Manier glaubt er, weil er es in eine Langzeitbeziehung "geschafft" habe, seinerseits seine Sorge, um mein Single-Dasein zum Ausdruck bringen zu müssen. Dann heißt es: "Das ist nicht gut für dich. Du solltest einen Freund haben".

Diese Gattung gibt es übrigens auch in den Geschmacksrichtungen, "Wäre ich nicht vergeben" und "Wären wir nicht verwandt".

Aber wieso überhaupt diese Sorge, diese Angst?

Eine Verkettung tragischer Umstände: Selbst in vermeintlich aufgeklärten Köpfen scheint der Irrglaube verankert, eine Frau verliere genauso eilig ihre Liebenswürdigkeit wie Kollagen ab 25. Deshalb muss sie sich tummeln, um noch jemanden zu finden, der sie will. Denn wer keine*n Partner*in findet, lebt in unserer Mär unvollkommen und ist zu bemitleiden. Und Scham macht Angst. Zudem fordert es traditionelle Lebensweisen heraus - auch dabei fühlen sich viele maximal unwohl.

Unnötig zu erwähnen, dass der Glaube nicht oder kaum auf Männer appliziert wird. Meine männlichen Freunde – ich habe viele gefragt – führen im Auto mit ihren Vätern und auf Feiern andere Gespräche. Und anstatt auch nur ansatzweise so anspruchsvoll sein zu dürfen, wie ein guter gleichaltriger Freund von mir, der Frauen ablehnt, die einen komischen Dialekt sprechen, deren Gesicht zu asymmetrisch ist oder die leider keine Juristinnen sind, wird Frauen häufig geraten, "nicht so wählerisch zu sein". Denn: "Ticktack"

Also, liebes Christkind, ich wünsche mir heuer, dass sich die Besorgten vor der nächsten impulsiven Partner-Inquisition selbst fragen: Wer hat Angst vor der Ü-30-Singlefrau? Und wieso?

Ihr würdet euren "Töchtern" einen Gefallen tun.