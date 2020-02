Abenteuer im Kopf unserer Kinder

Jetzt bin ich mit der Familie auf Urlaub und ich merke wieder, wie individuell die Leselust ist. Der eine Sohn ist in Harry Potters Fantasiewelt fast am Ende angekommen (interessant, was Rippar dazu sagt), für den anderen muss es so realistisch wie möglich sein. Auf meine eigenen Erinnerungen kann ich dabei kaum zurückgreifen: Ich habe jede freie Minute mit Lesen verbracht und es gibt anscheinend solche Kinder noch. Aber meine sind es nicht und ich bin froh über die Lehrer, die gute Bücher aussuchen und ihnen als Lesehausübung mitgeben. Ich freue mich für sie, wenn ihnen diese Geschichten gefallen - denn nichts ist schöner, als einzutauchen und Abenteuer im Kopf zu erleben. Auch dafür sind Ferien da.

Was uns sonst noch diese Woche beschäftigt hat:

Mein erstes Kind, hasste Babytragen von Anfang an. Mein zweiter hätte am liebsten in seinem Tragetuch gewohnt - jedenfalls habe ich alle Hausarbeiten mit ihm darin erledigt. Doch nicht alle Tragevarianten sind gleich gut, zeigt eine Studie.