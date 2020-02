Schulversuch: Neuer Anlauf zu fairen Schulnoten

Die Debatte um die " Notenwahrheit", welche Ziffernote gerechtfertigt ist, dürfte neu angeheizt werden: An 60 Schulen, das sind etwa ein Prozent aller Schulen in Österreich, startet mit diesem Halbjahreszeugnis ein Pilotprojekt mit einem neuen Feedback-System: " Kompetenzraster".

Vereinfacht gesagt geht es darum: Für jedes Fach in jeder Schulstufe wurde ein Raster erstellt, der klar definieren soll, was Schüler für welche Note können müssen.

"Bis 10 vorwärts und rückwärts zählen und die Zahlennachbarn kennen", steht da etwa als Mindestanforderung für Mathematik in der 1. Klasse Volksschule. "Daten aus grafischen Darstellungen lesen und erklären", wäre für ein "Sehr Gut" am Ende der 2. Klasse Volksschule eine Bedingung. Oder in Deutsch: "Gemeinsam erprobte Sprechsituationen sprachlich bewältigen (begrüßen, verabschieden, sich entschuldigen etc.)" als Mindestanforderung in der 1. Klasse Volksschule.