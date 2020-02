Wer in diesem Hotel schwanger wird, darf kostenlos Urlaub machen

Bei der "Nooner"-Aktion, was übersetzt Schäferstündchen heißt, können Paare für umgerechnet rund 50 Euro ein Zimmer für vier Stunden zwischen 10 und 14 Uhr am Valentinstag buchen. Der Betreiber des Hotels richtet sich damit aber nicht ausschließlich an heterosexuelle Paare. Wie es auf der Website des Hotels heißt, seien „unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung“ dazu eingeladen, teilzunehmen. „Wir wissen, dass ein Storch viele Wege nehmen kann, um eine Baby in Ihre Familie zu bringen.“ Ausschlaggebendes Kriterium sei, dass neun Monate nach dem Hotelaufenthalt ein Kind in die Familie aufgenommen wurde.

"Warum nicht versuchen?"

Die Idee, am Valentinstag für ein paar Stunden ein Zimmer buchen zu können, stammt von Mandy Farmer, Geschäftsführerin von Hotel Zed. Für sie und ihren Ehemann sei es schwierig gewesen, Zeit miteinander zu verbringen, als ihre Kinder kleiner waren. "Ich glaube nicht, dass wir jemanden überzeugen werden, ein Baby zu bekommen, der nicht daran denkt. Aber wenn Sie ernsthaft darüber nachdenken, Ihre Familie zu erweitern, warum sollten Sie es dann nicht versuchen?“, sagte Farmer zu CNN Travel. "Wenn Sie erfolgreich sind, dann gewinnen Sie eine Möglichkeit, die nächsten 18 Jahre die Empfängnis Ihres Babys zu feiern.“ Damit Paare den kostenlosen Aufenthalt in Anspruch nehmen können, müssen sie Unterlagen mit entsprechenden Daten einreichen, die nachweisen, dass sie ihr Kind ungefähr neun Monate nach dem Valentinstag bekommen haben.