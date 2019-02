Kurz vor Valentinstag verlassen: Mann klagt Liebesleid auf Ebay

Vier Stunden vor dem Valentinstag zerbrach das Liebesglück eines Münchners, wie er selbst auf Ebay Kleinanzeigen schreibt: Seine Freundin trennte sich überraschend von ihm. Das Blöde daran: Er hatte erst einen Tag zuvor ein Geschenk für sie gekauft. In der Verkaufsanzeige schildert er, dass sich seine Freundin unbedingt ein "Honor View20" gewünscht habe.

Es handelt sich dabei um ein Smartphone der Marke Huawei. Nun will er das Handy für 500 Euro auf der Verkaufsplattform loswerden, das sind rund 70 Euro weniger als es im Neupreis kostet. Seine Freundin habe einen Monat "rumgeheult, dass sie unbedingt das neue Honor View20 haben will". Denn damit könne sie "ach so tolle Fotos für ihren Instagram Account machen."