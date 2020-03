Wie verbringen wir diese außergewöhnliche Zeit?

Liebe Eltern,

eigentlich hätte ich gar keinen neuen Text für diesen Newsletter schreiben brauchen, uns beschäftigen dieselben Themen wie vor einer Woche. Wie bewahren wir die Nerven, während wir zu Hause arbeiten, einen vollen Haushalt ohne irgendwelche hilfreichen Geister schupfen, die Kinder ihre Aufgaben erledigen und wir die Großeltern davon abhalten, selbst einkaufen zu gehen? Die Liste lässt sich noch verlängern, aber wer hat Lust auf noch mehr To Do's?

Aber ich glaube, von nun an wird es einfacher. In der ersten Woche haben wir einen Intensivkurs in digitalem Arbeiten hinter uns gebracht - oder habt ihr vorher schon gewusst, was Zoom ist? Die eLearning-Systeme funktionieren inzwischen und Lehrer und Schüler merken langsam, wie sie sich auf sinnvolle Arbeitspakete einpendeln. Bisher gab es ja entweder zu viele oder zu wenige Aufgaben. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die Aufregung in den Eltern- und den Lehrer-Facebook-Gruppen gelegt hat.

Jetzt sind wir im Freizeit-Stress. Die Angst vor der großen Langeweile ist einem Freizeit-Stress gewichen. Weil alle Angst hatten, dass es zu wenig Programm für die Kinder gibt, wurden unzählige WhatsApp- und Facebook-Gruppen gegründet, um uns zu beschäftigen. Vor allem uns Eltern. Ständig kommen neue Ideen hereingeploppt, was ich mit meinen Kindern machen könnte.