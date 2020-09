Zwei Einakter – als Message gegen Gewalt und Perspektivlosigkeit

Aus der Trostlosigkeit wegträumen

Konzentriert aufs Schauspiel agieren im ersten Einakter drei, im zweiten zwei Darsteller_innen. Wie immer beim Wiener Vorstadttheater bedient sich die Gruppe klassischer (Theater-)Texte, um Botschaften auch ins hier und heute zu senden. Ausgrenzung, Gewalt sind immer wieder zentrale Themen bzw. Anliegen.

Beklemmend ist vor allem das Spiel und die Situation im zweiten Teil des Abends, in „Zum Abriss freigegeben“. Wenn Mirjam Maschl als herausgeputztes junges Mädchen Willie auf einem Gleis balanciert – zunächst mit ihrer Puppe Dolly in einer Hand - und ihre hochfliegenden Träume zum Besten gibt, lässt sie doch gleichzeitig das Publikum spüren, dass diese von ihrem eigenen, wirklichen Leben sehr weit entfernt sind. Tom, gespielt von Agrin Bektaş, vermittelt die Trotslosigkeit in seiner Langsaaaaaaaaamkeit, in der er Schnüre seines papiernen Flugdrachens zu knüpfen versucht. Ob dieser je zu Höhenflügen ansetzen kann???