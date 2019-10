Wer sind die wirklich Ver-rückten?

Die Theatergruppe

Trotz immer wieder auch wechselnden Besetzungen hat das „Wiener Vorstadttheater – integratives theater österreichs“ auch ein gleichbleibendes Kernteam – aus unterschiedlichsten ethnischen und sozialen Herkünften. So manche davon gehören an den Rand gedrängten oder ausgegrenzten Gruppen an. Insofern ist die Auswahl des Stücks auch eine programmatische Ansage.

Zum ersten Mal seit Langem spielt auch Regisseur und Theatergründer Manfred Michalke mit – und er suchte sich gleich die Rolle des Widerständlers.

Tapfer schlägt sich Şenol Bektaş als Häuptling Bromden, der bis knapp vor Schluss des mehr als eineinhalbstündigen Stücks (eine Pause), nichts sagen darf und wie abwesend spielen muss. Furchtbar böse, diktatorisch und schikanös gibt Tina Enöckl – zumindest beim probenbesuch des Kinder-KURIER in der VHS-Ottakring, wo die Gruppe seit Monaten arbeiten durfte, die Oberschwester Ratched.

Alle anderen ergeben gemeinsam ein gut ineinandergreifendes Ensemble, das trotz der Brisanz des Stücks und Themas – wie auch Roman, Originalstück und Film – immer wieder Raum für humorvolle Momente und Lacher gibt. Der Vorteil, wenn die Handlung in einem sogenannten Narrenhaus spielt. Im Gegensatz zu jenen schier Verrückten (die übrigens in US-amerikanischer Umgangssprache oft Cuckoo genannt werden), die in der „normalen“ Welt an Schalthebeln der Macht sitzen.

