Wunderkinder – fantasievolles Lockdown-Theater-Film-Projekt

Echtes Treffen zweier Wunderkinder

Aufbauend auf realen, historischen Fakten entwickelten sie folgende Geschichte: Der junge 14-jährige Wolfgang Amadeus Mozart trifft in Florenz auf den ebenso talentierten ungefähr gleichaltrigen englischen Geiger Thomas Linley. Beide kommen auf viele Ähnlichkeiten drauf: Söhne von Musikern, die sie beide als Wunderkinder vermarkten, aber stark gängeln wollen. Beide haben jeweils eigentlich musikalisch auch begabte Schwestern, deren Talente nicht entsprechend gefördert wurde, weil sie Mädchen sind.

Im Hause eines reichen italienischen Kunstmäzen treffen sie auf die junge Italienerin Zerlina oder vielmehr diese auf die beiden Musiker – hier beginnt die fiktive Geschichte. Zerlina führt sie zur weltberühmten David-Statue, auch von einem Wunderkind, dem jungen Michelangelo geschaffen. Eine Statue, die so lebendig erscheint, dass sie vermeinen, sie sprechen zu hören. Und die vielleicht sogar die Inspiration für Mozarts Figur „Steinerner Gast“ – „o statua gentilissima“ in seiner Oper „Don Giovanni“ sein könnte.

In der Story in diesem Film gibt Zerlina den beiden jungen Musikern, die daran verzweifeln, einerseits genial zu sein, aber andererseits nach Vorgaben funktionieren zu sollen, den Tipp, sich an David ein Beispiel zu nehmen, der gegen den viel mächtigeren Goliath aufstand und kämpfte.