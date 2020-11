Sechs Mädchen schlüpften in die Rollen von Quasimodo und Frollo

Noch bevor die Zweierteams die genannte Szene jeweils überzeugend – vorspielten, hatten sie sich in Kreisspielen aufgewärmt und dazwischen eine amüsante Talk-Show über Victor Hugo, den Autor des Klassikers über das Paris rund um die gigantische Kirche im Mittelalter. Der 1831 veröffentlichte Roman spielt im Jahr 1482.

Die Moderatorin kündigt die Diskussionsrund show-mäßig an. Zu Gast in der Runde hat sie nicht nur eine Literaturwissenschafterin, eine Mittelalter-Expertin und eine weitschichtige Nachfahrin des berühmten Autors, sonder auch… - eine ihrer Workshop-Kolleginnen wartet laaaange still ab und tritt dann – mit Bart – als Geist Victor Hugos in Erscheinung. Und dann haben wir noch eine auf dem Sitz herumzappelnde Teilnehmerin. Eigentlich ist sie nur – auf der Suche nach einem Klo - in die Talk-Show gestolpert. Um sich das nicht anmerken zu lassen, lässt sie besonders oberg’scheit wirkende Sager los. Eine sehr amüsante Impro-Show als weitere Aufwärm-Übung für das oben schon genannte Highlight dieses Nachmittags: Drei Mal Frollo und Quasimodo.