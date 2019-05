Wir wollen den Affen nicht ihre Heimat wegnehmen

Spielerisch erkunden

Zurück zu der Ausstellung und den Spielen. Hölzerne Teile in großer Tropfenform lassen sich drehen. Auf der Rückseite findest du Bilder von Schokocreme oder Duschgel. Was haben die mit den Orang-Utans und deren natürlichem Lebensraum zu tun?

Sie enthalten alle Palmöl. Das ist seit einiger Zeit sprichwörtlich in aller Mund - nein nicht alles wörtlich, wer schluckt schon Duschgel?

Durchschnittlich elf Mal am Tag benutzen wir Produkte, in denen Palmöl enthalten ist, sagt uns die schonzitierte Fachfrau.

Und was hat das miteinander zu tun, wollen wir natürlich wissen.

„Menschen konkurrieren unmittelbar mit dem Lebensraum Tiefland-Regenwälder der Orang Utans. Dieser Raum ist das fruchtbarste Land. Den will auch der Mensch haben. Mehr dazu im Interview weiter unten.