Schauen noch immer drauf, kein Palmöl zu verwenden

Regina Delić und Anna Popadić haben vor zwei Jahren Schulprojekte bei der Science Fair der 4.Klassen des Sacré Coeur Wien - gemeinsam mit .... - ein Projekt rund um Palmöl präsentiert, für das sie sich davor wissenschaftlich beschäftigt hatten.

Warum habt ihr damals dieses Projekt gewählt?

Weil das damals schon ein sehr aktuelles Thema war und Umwelt für unsere Schule auch ein ziemlich wichtiges Thema ist.

Wie und was habt ihr gemacht?

Wir haben zu dritt in einer Gruppe, Basisinfos gesammelt, recherchiert und daraus ein Plakat gestaltet. Außerdem haben wir an Versuchen gearbeitet.

Wie und wo habt ihr recherchiert?

Im Internet, bei Familienmitgliedern und wir haben uns Dokus angeschaut.

Welches waren eure Versuche?

Nutella enthält ziemlich viel Palmöl. Wir haben uns überlegt, eine bessere Variante, alternative Schokocreme ohne Palmöl, herzustellen. Wir haben Raps- und Leinöl verwendet und damit eine gute Alternative gefunden, die auch gut bindet.

Und wie hat eure Alternative geschmeckt?

Wir haben in der Schule eine kleine Verkostung mit und ohne Palmöl, also mit der von uns selbst gemachten Schokocreme, durchgeführt. Die meisten fanden sie sehr gut und wollten sie auch nachher verwenden.