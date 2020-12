Wiener Spielebox: Du kannst wieder Brettspiele ausborgen

Tipps und Online-Spiele-Events

Die Spielebox borgt aber nicht nur Brettspiele her, hat brauchbare und sichere Tipps für Handy-App-Spiele – wo du nicht abgezockt wirst -, und jede Menge Infos über Online-Spiele, sondern veranstaltet selber auch Spielenachmittage und –Abende. In Normalzeiten in den Räumen in der Albertgasse 37 (Wien-Josefstadt), derzeit leider fast schon natürlich - wegen eh schon wissen - „nur“ Online-Events. Das reicht vom gemeinsamen Minecraft-Spielen über Internet über „Die Werwölfe vom Düsterwald“ auf eben diesem Weg bis zu digitalen Escape-Rooms.

