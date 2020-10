Wiener Peacebell kommt auf den Platz der Kinderrechte

Das Geheimnis ist gelüftet. Dieser Tage war Michael Patrick Kelly in Wien, um nicht nur seinen neuen Song zu promoten – siehe Kurier-Artikel weiter unten -, sondern auch wieder seine Friedensbotschaft zu verbreiten. Nach dem Vorbild seiner rund 400 Tonnen schweren aus eingeschmolzenen Waffen des 1. Weltkrieges gegossenen Peacebell soll es eine solche auch für Wien geben. Und die kommt in die Brigittenau, den 20. Bezirk, auf den Platz der Kinderrechte (Kreuzung Dresdner- und Winarsky-Straße). Dieser zwar symbolisch wichtige, aber derzeit noch wenig ansehnliche Platz wird, so der Bezirksvorsteher, umgestaltet, auch kinderfreundlich. Wie die Glocke dort im öffentlichen Raum platziert werde, ist noch nicht ganz klar, es dürfte auf eine Art überdimensionale Vitrine hinauslaufen. Umgestaltung und Aufstellen der Friedensglocke sollen im kommenden Frühjahr erfolgen.

Das gaben am Donnerstag in der Social Coty Wien am Sachsenplatz der Bezirksvorsteher Hans Derfler, Gemeinderätin Yvonne Rychly und das Peacebell-Botschaftsduo Toni Faber (Paffer vom Stephansdom) und Beatrice Körmer (Miss Vienna 2019 – und noch amtierend, da es wegen Corona heuer keine Wahl gab) bekannt.