Aus Feinden können Freunde werden…

(Fast) stille Minute

Als Klöppel fungiert ein G3-Gewehr. Davon, so erzählt der Musiker, der an diesem Abend allerdings gar nicht gesungen hat, sind ungefähr 7 Millionen Stück im Umlauf. Neben der russischen Kalaschnikow ist es das meistverkaufte Gewehr, so der Künstler. Dieses wurde mit einer großen Metallkugel verbunden, um die Glocke zum Läuten zu bringen. Während seiner Konzerte – und diesmal auch bei der genannten Galanacht – zieht er an einem Gurt, lässt das Gewehr mit Kugel an der Innenseite der Glocke anschlagen und bittet darum, anschließend das gesamte Publikum eine Minute still innezuhalten. Sozusagen eine (Nach-)Denkpause. So manche Besucher_innen seiner Konzerte, so erzählt der 41-Jährige, würden dies als den besten Moment des Konzerts empfinden. Was für den Musiker auch ein bisschen … naja. (Kinder-KURIER-Interview mit Michale Patrick Kelly weiter unten)