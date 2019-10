Im Krieg, da gibt es keinen Sieg…

... aber dann ...

Aber dann … dann kommt ein – nicht gesungener – Rhythmus in Spiel – mit Julia von „Tatatino“ und in diesem Fall Body-Percussion. Und so erleben wir proben zu „Brust, Brust, Bauch, Bauch, Stampf, Klatsch“ oder auch „Stampf, Stampf, Brust, Brust, Klatsch“ und schließlich „Stampf, Klatsch, Stampf, Stampf, Klatsch“…