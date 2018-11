Fröhliche Stimmen bildeten Dienstag am frühen Vormittag ein Gegengewicht zum tristen Grau es Himmels und des Platzes, der sich noch ein wenig bunte Gestaltung verdienen würde. Mehr als 350 Kinder und Jugendliche aus zwölf Klassen von Schulen der Umgebung zogen zu Klängen des neuen Udo-Lindberg-Songs „Wir ziehen in den Frieden“ für ebendiesen rund um den Platz der Kinderrechte in Wien-Brigittenau.

Auf Dutzenden bunten, handgeschriebenen und -gemalten Plakate fand sich ebenso vielfach das Wort Friede oder sein englisches Gegenstück Peace. Andere hatten das eine oder andere gezeichnet, was sie sich darunter vorstellen, beispielsweise einen durchgestrichenen Panzer. Darüber hinaus hielten so manche der jungen Kundgebungs-Teilnehmer_innen Tafeln und Plakate mit dem Hinweis auf Kinderrechte allgemein oder das eine oder andere in der Konvention verankerte Recht hoch.

Klassiker und ein neuer Hit

Musikalisch umrahmt wurde die knapp mehr als halbstündige Aktion von Klassikern wie „Give Peace a Chance“ ( John Lennon und Yoko Ono) oder „All you need is Love“ ( Beatles), Bevor Kids 99 Luftballons fliegen ließen, ertönte noch Nenas gleichnamiger Song. UND: wie schon eingangs erwähnt war Udo Lindenbergs mit einem Kinder-Chor aufgenommene neue Friedenshymne zu hören und wurde teilweise mitgesungen. Gängige Wortbilder in Sachen Frieden bzw. krieg hat der Liedermacher hier umgedreht: „Wir ziehen in den Frieden“ bzw. „Stell dir vor, es ist Frieden und jeder geht hin!“