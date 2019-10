PeaceBell: "Frieden ist möglich!"

„Peacemaker“ in der Familie

Jeden Tag gab es Streit, gab es Stress. Ich glaube, dass vielleicht daher meine Sehnsucht nach Frieden und Harmonie gekommen ist. Man hat mich in der Familie immer „The peacemaker“ genannt, weil ich immer, wenn sich zwei gestritten haben, versucht habe, dazwischen zu gehen: „Hey, macht mal langsam“ und so. Ich glaube, dass die Wurzel meines Friedensengagements tatsächlich in einer bunten, irisch temperamentvollen, chaotischen Familie begründet ist.

Aber erst 2003 habe ich mit dem Friedens-Aktivismus angefangen, das war kurz vor dem Irakkrieg. Da bin ich nach New York geflogen und wurde dort verhaftet bei einer Friedensdemo vor den Vereinten Nationen. Später hat ein Journalist aus dem Irak mir erzählt, dass in Bagdad vor einem Hotel in dem die ganzen Journalisten untergebracht waren, es einen Zaun gab an dem man so Plakate aufgehängt hat mit Messages die man den Journalisten sagen wollte. Da haben sie so ein Foto, ein großes Plakat aufgehängt von dem Foto meiner Verhaftung und dann haben sie geschrieben: „Wenn ihr so mit euren Promis umgeht, dann wollen wir eure Art von Demokratie nicht haben!“

Ich fand‘s so cool, dass das was ich als US-amerikanischer Staatsbürger in New York gemacht habe, bei den Irakern solche Resonanz gefunden hat und dass die das genützt haben, um den US-amerikanischen Medien zu sagen: „Was ihr grad vorhabt, wollen wir nicht!“ Das hat mir ein bisschen Hoffnung gebracht, weil manchmal engagiert man sich und denkt sich, was bringt das. Also wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber je mehr Tropfen auf den heißen Stein fallen, desto schneller kann er auch abkühlen. Also ist jeder Tropfen es wert.