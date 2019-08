Michael Patrick Kelly: "Mein Papa hat mich in Wien gezeugt"

Charmant, freundlich und extrem reflektiert zeigt er sich im Interview – ein Künstler auch mit einer politischen Meinung. „Ich habe das Gefühl, dass es einfach Veränderung in unserer Gesellschaft gibt und Veränderungen bringen immer Unruhe und Angst mit sich und dadurch entstehen radikalisierende Tendenzen“, so Kelly. „Ich muss zugeben, manchmal erinnert mich das an die ‚ Weimarer Republik‘ (1918–1933), wo die Mehrheit das Vertrauen in die großen Volksparteien verloren hatte und sich in Richtung des Extremen orientierte. Das macht schon Angst“, sagt er.

„Vielleicht sind in der Mitte ein paar Sachen nicht gelungen, deswegen haben rechte Parteien so viel Erfolg. Vielleicht müssen wir, die mittig denken, uns selbst noch einmal infrage stellen?“ Aber schlussendlich sind „wir alle Menschen und wollen in Frieden leben“, so sein Appell.