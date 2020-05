15-jährige spendete gehäkelten Polsterbezug für Friedensglocke

Die Spenderin

Und damit kommen wir an den Ausgangspunkt dieser Geschichte zurück, zur 15-jährigen Emily aus Deutschland. Auch sie eher eine stille Heldin. Ihr ist dieses Friedenszeichen ein Herzensanliegen und sie mag den Sänger deswegen noch viel mehr als schon davor. Und will selber – trotz ihres ungewöhnlichen Einsatzes – nicht im Mittelpunkt stehen. Daher übermittelte sie dem Kinder-KURIER auch ein Foto, bei dem sie den besagten Polster vor ihr Gesicht hält – neben einem Papp-Austeller von „Paddy“ wie sie den Musiker und Sänger mit seinem altbekannten Spitznamen nennt. Die weißen Bänder, die die lebensgroße Pappfigur Kellys um den Hals hängen hat, stammen von einem der 40 Konzerte, die sie schon besucht hat – und die beim Song „Shake away“ aus einer Konfettikanone ins Publikum gefeuert werden. In der Übersetzung des Songs heißen zwei Zeilen übrigens: „reisse mich los von den alten Wegen/ habe einen neuen Kurs für das Licht“.