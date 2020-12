Video und Geschenke-Express statt Weihnachtsball

Geschenke

Und danach – gibt’s Geschenke, die der EfL-Weihnachts-Express, ein Kleinbus – gebracht hat. Sogar der Präsident der Social Foundation, Alexander Betanishvili und Projektmanagerin Emanuela Seuhs, sind gekommen, um Burhan und Irena vom Lernzentrum bei der Verteilung zu unterstützen.

Aida und Mohammad freuen sich vor allem über die Kopfhörer, die sie bekommen haben. Wunschzettel haben sie keinen geschrieben, aber der Betreuer hat offenbar aufmerksam ge-checkt, was so die Wünsche der einzelnen Kinder und Jugendlichen sind, die in Normalzeiten hierher kommen, „um unsere Hausübungen zu machen und Hilfe dabei zu bekommen, aber auch um zu spielen“, wie die oben genannten jungen Besucher_innen dem Kinder-KURIER in dieser und anderen Formulierungen anvertrauen. Mulhan freut hier vor allem spielen und lesen. Mohamed macht die Aufgaben in Deutsch, Mathe und Englisch hier, Aida vor allem jene in Englisch, „Mathe kann ich selber ganz gut ohne hilf, das ist schon immer mein Lieblingsfach“. Mohamed bedauert – wie die meisten anderen – „dass wir jetzt nur Online-Lern- und Hausübungshilfe haben, die ist nicht so oft, nicht jeden Tag, aber schon auch gut“.