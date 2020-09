Stationentheater: Beethoven in Wien - ein Um-Zugvogel

Wohnungssuche, Obdachlosigkeit

Wohnungssuche und Obdachlosigkeit sind im neuen theaterfink-Stück das Thema der Geschichte der einfachen Leute, das in den rund 100 Minuten an mehreren Stationen – diesmal nicht der Original-Schauplätze Beethoven’scher Wohnungen. Gespielt wird im September rund um die Minoritenkirche, im Oktober in Döbling und im November am Zentralfriedhof (hier rund um das Ehrengrab des Komponisten).