Massen von Besucher_innen aus fast der ganzen Welt drängen und schlängeln sich in dieser vielleicht pompösesten Bücherei, dem Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek, schauen in dieser Bücher-Halle, die so lang ist wie ungefähr neun Schulklassen hintereinander (80 Meter), aber vor allem hooooch ist (mehr als sechs Klassenzimmer übereinander (20 Meter). Fast eine Viertel Million Bücher, die meisten davon hunderte Jahre alt, sind hier in Regalen bis fast an die Decke geschlichtet. An manchen Stellen sind „Geheimtüren“ geöffnet. Vorne ein Bücherregal und hinter der dicken Tür kleine Kammern – auch mit Büchern.

Dieser herrliche Saal beherbergt aber nicht nur viele alte Bücher und einige ziemlich große Globen mit Darstellungen der Welt aber auch des Himmels und wunderbare Gemälde nicht zuletzt an der Decke der großen Kuppel. Immer wieder sind in diesen Aal Ausstellungen eingebaut, derzeit über den bekannten Komponisten Ludwig van Beethoven – Anlass: Er wurde vor 250 Jahre geboren.