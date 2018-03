Auf den Spuren einer hingerichteten Mörderin

Hoher Markt vor den Häusern 4 und 5 sammeln sich Menschen. Aus dem Durchgang kommen zwei weißgekleidete Theaterleute, die eine klappt eine Mappe auf und verkündet, dass hier wo einst (ab 1438) die „Schranne“, das Gerichtsgebäude samt Haftzellen stand, Mitte März 1809 eine gewisse Theresia Kandl zum Tode verurteilt worden war – historisch verbürgt.

Foto: Heinz Wagner Sie hatte ihren Ehemann, der sie geschlagen und malträtiert hatte, ermordet. Die Delinquentin – in Form einer lebensgroßen Puppe, „ein wunderschönes Pupperl“ – wird samt der Schauspielerin, die den Polizeikommissär spielt und dem Gerichtsmenschen in einen nun anhaltenden Fiaker verfrachtet und auf geht’s zu weiteren sechs Stationen, an denen das Leben – und Sterben - der Frau Kandl, geborene Teppich, erzählt und manches davon szenisch gespielt wird.

Kriminal- als Sozialgeschichten

Foto: Heinz Wagner „Das Mordsweib vom Hunglbrunn“ ist die dritte Produktion des Theaters Fink – immer eine Kombination aus Schau- und Puppenspiel – in der historische Kriminalgeschichten nachgespielt werden. Kriminalfälle, weil sie fast als einzige auch sozialgeschichtliche Einblicke ins Leben „gewöhnlicher“ Menschen und nicht nur von hochherrschaftlichen Persönlichkeiten bieten. Theater Fink recherchiert für die Stücke ausführlich in Bibliotheken und (Bezirks-)Museen, um manche solcher Fälle zu inszenieren. Das eine oder andere muss, mangels vollständiger Unterlagen, fiktiv gespielt werden.

Das aktuelle Stück über Theresia Kandl, die mit 23 Jahren als erste Frau am Galgen bei der Spinnerin am Kreuz gehängt wurde, wird freitags abwechselnd im 1. bzw. im 5. Bezirk gespielt – in der Innenstadt stand – wie schon erwähnt - das Gerichtsgebäude, in dem sie einsaß und verurteilt wurde, im 5. Bezirk war die Greißlerei „Zum Salzküffel“ des Matthias Kandl (heute Wiedner Hauptstraße 93, damals Hunglbrunn 9). Ihn musst die junge Theresia Teppich auf Geheiß ihres Vaters heiraten. Zuvor hatte die Tochter des Ortsrichters- und-vorstehers von Atzgersdorf aus einer heimlichen Liaison mit dem armen Fleischhauersohn Michael Pellmann ein Kind geboren und im Findelhaus abgegeben.

Frauenrollen

Foto: Heinz Wagner Zwischendurch zitieren die Theaterleute aus so manchen „Erziehungs“-Ratgebern der damaligen Zeit, was Mädchen alles mussten und nicht durften. Die unglückliche Ehe mit dem Greißler konnte nicht geschieden werden – so etwas sah die katholische Kirche nicht vor, lediglich „bis der Tod euch scheidet“. Und so nahm die junge Frau „das Hackl zur Hülf“.

An weiteren Stationen wird erzählt und gespielt, dass die schöne Greißlerin ursprünglich gar nicht verdächtigt wurde, sondern, da sie den Leichnam irgendwo auf der Straße ablegte, von einem Raubmord ausgegangen war. Im dritten Verhör jedoch legte sie ein umfassendes Geständnis ab.

Spektakel

Foto: Heinz Wagner Hinrichtungen, und dem Fall noch die Sensation der Vollstreckung eines Todesurteils an einer Frau, waren Spektakel. 40.000 Menschen pilgerten aus Wien und den Vorstädten zum Galgen, wo es spezielles Bier und ebenso Würstel gab, um sich zu ergötzen oder zu gruseln. Nachdem die per Todesstrafe ins Jenseits Exekutierte keinen priesterlichen Beistand erhalten hatte, war noch lange die Rede davon, dass ihre Geiste herumspukte – insbesondere Männern, die ihre Frauen misshandelten soll im Traum der Geist der Theresia Kandl mit einem großen Hackl erschienen sein.

