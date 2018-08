Was passiert gerade jetzt gegen Frauen/Mädchen?

„Jetzt ist schon wieder was passiert!“ Mit diesem von Wolf-Haas-Romanen ausgeborgten Satz geht’s mit theaterfink zu acht „mörderischen“ Stationen quer durch den Liesinger Bezirksteil Atzgersdorf.

Gespielt wird auf einer rund zweistündigen Wanderung von rund 1,5 km auf (Park-)Plätzen, in Höfen von (Gemeinde-)Wohnhausanlagen sowie direkt am Liesingbach. An jedem der Tat- bzw. Fundorte liegt eine lebensgroße Stoffpuppe einer knapp bekleideten Frauenleiche. Spielte die Theatergruppe in den vorangegangenen Produktionen stets echte historische Kriminalfälle – von Mord bis zu Betrug -, so handelt es sich hier jeweils um fiktive Opfer.

Drei Gemeinsamkeiten weisen diese auf: Ein Lächeln auf den Lippen (Lachen war/ist für Frauen oft verpönt), eingeritzte Namen sowie ihr gesellschaftspolitisches Engagement für Frauenrechte. Die Palette reicht von der Chefredakteurin einer Frauenzeitschrift über die Leiterin eines Frauenhauses bis hin zur Gründerin einer Obdachlosenunterkunft speziell für Frauen, ein Lernhilfeinstitut für Mädchen usw. Die eingeritzten Namen sind allesamt von Vorkämpferinnen für Frauenrechte – von Olympe de Gouges über Adelheid Popp und Grete Rehor bis zu Johanna Dohnal.