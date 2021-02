Semesterzeugnis in West- und Südösterreich: „Worte statt Noten!“

Seit Mitternacht (4. auf 5. Februar 2021) kannst du/können Sie (nicht nur) Vorarlbergern Kindern und Jugendlichen eine verbale Beurteilung zum Semesterende schreiben - online. Die Lustenauer Initiative Gemeinsam.Zukunft.Lernen hat zum Zeugnistag eine neue Homepage gelauncht, Motto: Worte statt Noten.

Die Aktion nimmt – wie schon vorangegangene Aktionen dieser und anderer Initiativen - die zwangsweise Wiedereinführung der Ziffernnoten schon in der Volksschule aufs Korn. Zugespitzt spiele sich dies im Corona-Jahr ab. Denn was werde da überhaupt benotet? Leidensfähigkeit? Durchhaltevermögen? Der kaum zu überprüfende nachhaltige Lernerfolg? Die Eltern und deren Home-Schooling-Kompetenzen? Die IT-Ausstattung in den jeweiligen Haushalten?

Wertschätzende Rückmeldungen

„Statt Kinder und Jugendliche mit diesen vielen Fragen alleine zu lassen, möchten wir ihnen ein Zeugnis zukommen lassen, wie sie es verdienen: Eine wertschätzende Rückmeldung zu ihren, in diesem außerordentlichen Schuljahr so außerordentlichen Leistungen“, schreibt die Obfrau des genannten Vereins, Simone Flatz, in einer Medieninformation. Sie fordert „wertschätzende, ermutigende Worte statt nichtssagender Ziffern. Denn eine Leistung auf eine Note zu reduzieren wird dem Menschen nicht gerecht.“