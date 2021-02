Österreichischer Beitrag bei größtem asiatischen Hybrid-Filmfestival

Zwei Dinge machen das 51. Internationales Filmfest Indiens in Goa (IFFI) besonders. Zum einen lief es bei Weitem nicht nur online ab, 3500 registrierte Gäste, die täglich ihren Negativ-Test vorweisen mussten und Temperatur gemessen wurden, konnten an neun Tagen aus 224 gezeigten Filmen aus rund 60 Ländern in elf Kinos auswählen. Einer davon ein österreichischer in Indien gedrehter Film: „Mehrunisa“.

Für diesen stammen Drehbuch und Regie vom in Wien lebenden Filmemacher Sandeep Kumar Er zählte obendrein neben „Another Round aus Dänemark, der kürzlich für einen Oscar nominiert wurde sowie „Wife of a Spy“ (Japan) und Venedig-Filmfestival-Gewinner) zu den drei Top-Filmen des IFFI.

Hybrid-Festival, 3500 Gäste, keine Corona-Fall

Neben den online registrierten Teilnehmer_innen verfolgten mehr als 3500 registrierte Besucher_innen direkt das Festival, während rund 600 Millionen Menschen Teile des Festivalgeschehens durch die Live-TV-Übertragungen sehen konnten. Festival Direktor Chaitanya Prasad wurde auch vielfach für „seinen Mut und seine Organisation“ gelobt, so ein großes Filmfestival unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen beispielhaft zu veranstalten. „Es wurden keine Corona-Fälle registriert. Das Festival wurde zum Zeichen des Sieges von Film und Kultur über die Pandemie“, sagte Prasad nach dem Ende des Festivals im indischen Fernsehen.