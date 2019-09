"Wollen ein Stück verborgenes Leben zeigen“

Drei persönliche Porträts

Kumar und sein Team begleitete drei Hindus in Österreich, die ihre Religion zwar überzeugt, aber verschieden intensiv leben über einen längeren Zeitraum. Drei Individuen mit unterschiedlich persönlichen Zugängen zu ihrem Glauben, in dem es Millionen Götter gibt, eröffnen ein vielfältiges, äußerst buntes Bild zu mehr als einer Religion, zu Geistes- und Lebenshaltungen. Aus dieser picken sich viele und noch dazu zunehmend mehr Menschen im Westen so manche Elemente heraus – etwa Yoga, Ayurveda oder Meditation. „Doch Hinduismus ist mehr, nein eigentlich etwas anderes als den Körper zu verbiegen“, so Kumar. „Yoga ist für die Hindus die Verbindung mit dem gesamten Kosmos“, so der Filmemacher. Sein eigener Glaube sei übrigens „Film“ hatte er vor mehr als einem Jahr in einem Interview mit dem Kinder-KURIER gesagt, als bei einem indischen Festival in der Wiener Urania eine überlange Vor-Version des jetzigen Films gezeigt wurde. Sein „ Glaube“ versetzt übrigens sozusagen Berge. Wenn sich Sandeep Kumar für eine Szene etwas in den Kopf setzt, dann schafft er es sogar, dass am Flughafen Wien für den Dreh eine Landebahn vorübergehend gesperrt wird ;)