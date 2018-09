Die Buntheit Indiens in Wien

Zum Auftakt des ersten indischen Seva-Festivals mit rund 100 Vorträgen, Diskussionen und Workshops gab’s Freitagabend in der Wiener Urania die Premiere und Uraufführung des Dokumentarfilms „Ohne Bekenntnis“ (Creedless) des österreichisch-indischen (Bollywood-)Filmemachers Sandeep Kumar. Er begleitete einige in Österreich lebende Hindus. Im Verlauf mehrmonatiger Dreharbeiten konnten und durften Kameras Leben, Bräuche, ausgesprochene Gedanken einiger Protagonist_innen so vielfältig und bunt einfangen wie sie sind. Unter anderem bekam das Filmteam auch Zutritt zum Tempel – in einem Keller in der Wiener Lammgasse.

Der Keller hängt auch mit dem Filmtitel zusammen. Die rund 30.000 in Österreich lebenden Hindus gelten als „ohne Bekenntnis“ und müssen so auch Formulare ausfüllen. Der Hinduismus, immerhin die drittgrößte Religion auf der Welt (rund eine Milliarde Gläubige), ist in Österreich nicht als gesetzliche Religionsgemeinschaft anerkannt. Und das obwohl so manch wichtige Elemente dieses Glaubensbekenntnisses wie Yoga, Ayurveda, Meditation fast schon Allgemeingut hierzulande sind.