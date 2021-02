Schauspielerin Mavie Hörbiger spricht Altersdiskriminierung an

In Hollywood klagen Schauspielerinnen seit Jahrzehnten, dass sie mit der Begründung "zu alt" abgelehnt werden. Vor allem, wenn es um die Rolle der Liebhaberin, des so genannten "Love Interest", geht: das Objekt der Begierde des männlichen Hauptdarstellers. Der extreme Alterschied zwischen den beiden Protagonisten hat eine lange Tradition, so war etwa Kim Novak im Film "Vertigo" (1958) nur halb so alt wie ihr 50-jähriger Liebhaber James Stewart. 2015 erzählte die US-Schauspielerin Maggie Gyllenhaal, dass sie mit 37 "zu alt" für eine Rolle war, obwohl ihr männlicher Gegenpart 18 Jahre älter war als sie. "Ich fand das erstaunlich", sagte sie The Wrap. "Zuerst fühlte ich mich schlecht, dann war ich wütend, und dann musste ich darüber lachen."

Auch Anne Hathaway, heute 38, bemerkte eine Veränderung: "In meinen frühen Zwanzigern bekam ich Rollen, die für Frauen in ihren Fünfzigern geschrieben wurden. Jetzt bin ich Anfang dreißig und denke mir: Warum bekommt diese 24-Jährige die Rolle?", sagte die Oscarpreisträgerin vor einigen Jahren.