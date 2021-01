Kann dieses 15-jährige Mädchen zur Mörderin werden?

Nach dem Vorfall folgte umgehend eine Verlegung in die KJPP Hinterbrühl. Als Katrin kurz nach Ankunft von dort weglief, mit einer Glasscherbe in der Hand - man ging davon aus, sie wollte die besagte Ärztin damit ernsthaft verletzen oder eventuell sogar töten - folgte die Festnahme und Inhaftierung in die Justizanstalt Josefstadt.

Nach der Entlassung wurde sie wieder in der KJPP Hinterbrühl aufgenommen, dann wieder inhaftiert in der Justizanstalt Korneuburg. Seit 20.11.2020 sitzt sie in der forensischen Kinder- und Jugendpsychiatrie am Neuromedcampus in Linz. In all dieser Zeit gab es immer wieder Medikamentenumstellungen, Suizidgedanken und erneute Selbstverletzungen.

"In größter Not"

Am 1. Februar 2021 wird am Landesgericht Korneuburg über Katrin Mayers Zukunft entschieden. Fragt man Brigitte Mayer, wie sie empfindet, wenn sie in Richtung Verhandlung blickt, dann schießen ihr die Tränen in die Augen. Der Großvater sitzt neben ihr, er versucht, Fassung zu bewahren. “Bis heute wissen wir nicht, was mit Katrins Psyche passiert ist. Wo kommt das alles her? Welche konkrete Diagnose hat sie und wie kann es ihr wieder besser gehen?” Angesprochen auf die gefährliche Drohung der Ärztin gegenüber sagt die Mutter: “Ich denke nicht, dass Katrin ihr ernsthaft wehtun wollte, ich denke, mein Kind war in größter Not.”

Für Markus Drechsler ist klar, dass eine Einweisung in den Maßnahmenvollzug nicht der richtige Weg sein kann. “Wenn man einmal gesehen hat, wie es dort drinnen zugeht, dann kann das keine einzige Sekunde lang eine Option sein. Dort wird ihr sicher nicht so geholfen, wie es notwendig wäre.”

Katrin Mayer sei viel zu jung für so einen grausamen Ort. “Ich meine außerdem, dass sie in dem letzten Jahr viel zu oft herumgereicht wurde und zu viele unterschiedliche Medikamente bekommen hat. Sogar jeder gesunde Jugendliche braucht Stabilität. Derart junge Menschen haben im Maßnahmenvollzug nichts verloren.” Katrin Mayer bräuchte, so Drechsler, hochfrequente Psychotherapie in geschütztem Setting. “Aber es braucht keine 24 Stunden Hochsicherheitsgefängnis.”