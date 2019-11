Ich will in die Schule – allen Hindernissen zum Trotz

Chuskit freut sich schon sehr auf die Schule. Endlich wird sie lernen können. Doch dann stürzt sie beim Spielen über eine steinige Böschung und kann nicht mehr gehen. Sie lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf in Ladakh, einer Region in Indien zwischen Himalaya und Karakorum-Gebirge. Selbst die Täler dieser Region, die nicht ganz so groß ist wie Österreich aber nur so wenige Einwohner_innen hat wie ungefähr Graz, liegen auf rund 3000 Metern Höhe. Die Wege sind meist steinig, holprig voller Felsbrocken und Löcher.

Anfangs kann das Mädchen nur im Haus entweder im Bett liegen oder von Verwandten auf einen Stuhl gehoben, sitzen. Der Arzt empfiehl, sie doch immer wieder auch ins Freie zu tragen. Eines Tages wird ein Rollstuhl geliefert. Damit kann sie sich endlich selber fortbewegen. Doch bei den oben schon beschriebenen Wegen kann sie auch mit diesem fahrbaren Untersatz nicht in die Schule – noch dazu, wo ein Fluss zwischen den Wohnhäusern und der Schule liegt.

Außerdem ist da noch der sture, alte Großvater, der den Willen der Enkelin so gar nicht verstehen will. Und ihre Mutter schlägt sich – zum Ärger der Tochter – immer wieder auf die Seite des Alten. Allerdings ist da Chuskits Bruder. Der baut sogar eine Art Treppenlift aus einer Holzkonstruktion, damit seine Schwester nicht immer die steinernen Stufen hinaufgetragen werden muss.