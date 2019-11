Langer, schwieriger (Schul-)Weg - auch bis zum Film

Zu Beginn des Films als Chuskit noch herumtollt, spielt, sich auf die Schule und dann so schwer verletzt, dass sie nicht mehr gehen kann, war ihre Darstellerin, Jigmet Dewa Lhamo, ungefähr sieben Jahre. Der Film setzt dann „3 Jahre später“ wieder ein. Eigentlich sollten nur ein paar Monate dazwischen liegen, so die Regisseurin Priya Ramasubban zum Kinder-KURIER. „Aber es hat so lange gedauert, bis wir so viel Geld aufgestellt haben, dass wir weiterdrehen konnten. Das war dann erst vier Jahre später.“

Das heißt, Sie haben zu Beginn gar nicht gewusst, ob Sie den Film fertigstellen können?

Regisseurin: Ja, ich hatte das Drehbuch fertig, habe alle möglichen Stellen und Finanziers abgeklappert. Viele haben dann gesagt, das wird schwierig, könnten Sie nicht was ändern. Nicht Ladakh, und nicht ein behindertes Kind…

Also hab ich zu drehen begonnen. Meine Philosophie ist, der beste Weg etwas zustande zu bringen ist, einfach anzufangen. Wir haben dann unter anderem mit einer Crowdfunding-Kampagne 100.000 Euro hereinbekommen. So konnten wir mit dem Dreh starten. Außerdem hatte ich dann wenigstens etwas das man schon herzeigen kann. Vielleicht würde es dann leichter. War auch nicht so einfach. Und die einzige Änderung im Drehbuch war, dass ich dann eben einen größeren Zeitsprung eingebaut habe.