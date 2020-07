Musikschule konzertiert für den Regenwald

Auf einmal ganz leicht

Mit Beginn des nun abgelaufenen Schuljahres startete die siebenjährige Valerie Tröster auch in der Musikschule – mit Geige. „Am Anfang ist es schon ein schwieriges Instrument, aber wenn man’s oft macht, ist es auf einmal ganz leicht“, schildert sie dem Kinder-KURIER ihre ersten Streich-Erfahrungen. Zwei Mal wöchentlich hat sie – in Normalzeiten – Geigenunterricht in der Musikschule „und zu Hause übe ich nicht sehr oft, aber mindestens zwei Mal in der Woche. Es kommt darauf an, manchmal hab ich mehr Lust, manchmal nicht. Das hängt davon ab, ob gerade nichts Schöneres zu tun ist.“ Geduldig sei sie schon, „aber manchmal dauert’s lange, das halt ich dann nicht so gut aus“.