Mit sieben begonnen, dann fast aufgehört – wegen falscher Technik

Körperarbeit fehlt bei Distance-Learning

Davon profitierte Meckel nicht nur in ihrem weiteren Geigenspiel, das sie ab diesem Wendepunkt nicht mehr losließ, sondern auch in ihrer später aufgenommenen Arbeit als Geigenlehrerin. Wobei sie bedauernd feststellt, dass genau das in der Distance-Learning-Phase viel zu kurz kam. Auch wenn der Unterricht via Internet und Video ihren Schülerinnen und Schülern getaugt hat, „dieser Körperkontakt, beispielsweise das Führen des Bogens, wo die Hand des Kindes dann wie von selber mitgeht, das geht auf diesem Weg natürlich nicht.“

Auf der anderen Seite sei die Umstellung auf Online-Lehren „für mich lustig und lehrreich gewesen, ich musste mehr nachdenken, wie ich klare Aufgaben vorbereite und habe gelernt, die von den Kindern mir zugeschickten Videos zusammenzuschneiden.“