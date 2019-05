Menschliche Flughilfe für Punks der Lüfte

Routen-Hilfe

Nach einem Monat übersiedeln die beiden Betreuerinnen mit ihren 32 Schützlingen in das genannte Gebiet am Bodensee. Dort steht erstens ein größerer Wagen und zweitens eine anschließende Voliere zur Verfügung. Schritt für Schritt wird dann ihr Fluggebiet erweitert. Außerhalb der Voliere wird dann auch schrittweise der Flugradius vergrößert und die Waldrappe an das offene sehr leichte Fluggerät gewöhnt, in dem ihre menschlichen „Eltern“ in ihren gelben Pullis sitzen werden. Ihnen, und nur ihnen folgen sie. Sind sie dann in Orbetello angekommen. Bleiben sie ca. drei Jahre dort, bis sie geschlechtsreif sind und kehren dann - selbstständig - in ihr Brutgebiet zurück.

Von da an können sie allein leben und ihren eigenen Nachkommen in deren erstem Lebensjahr beim gemeinsamen Flug in den Süden, die Zug-Route beibringen.

www.waldrapp.eu

