Sie werden von Tag zu Tag aufgeweckter

Kennen Sie alle 32 Küken auseinander?

Nicht ganz. Jetzt, wo sie noch verschieden alt sind und verschieden aussehen, können wir sie schon noch leichter unterschieden, den ältesten, den Rudini, und den Jüngsten, den Kazoo, können wir schon noch auseinanderhalten von den anderen. Aber je größer und damit einander ähnlicher werden, desto schwieriger wird’s. Aber wir haben einen Trick: jeder Waldrapp bekommt eine Farbring-Kombination, anhand derer können wir die Vögel dann immer unterscheiden.

Sie beide und die 32 Jungvögel den ganzen Tag in einem doch eher kleinen Container - ist das nicht ein bisschen eng und ein bisschen langweilig?

Nö, auf gar keinen Fall. Für mich ist das in diesem Jahr ja die erste Aufzucht, meine Kollegin zieht schon zum sechsten Mal Waldrapp-Küken groß. Das ist einfach superspannend, manchmal hat man das Gefühl, die Küken wachsen innerhalb eines Tages rasant und sind am Abend viel größer als sie noch am Morgen gewesen sind.

Sie wachsen jeden Tag, sie werden älter und jeden Tag aufmüpfiger, lernen die Welt kennen und werden aktiver und nehmen die Welt um sie herum immer mehr wahr und lernen einen selber besser kennen, wenn man in den Container reinkommt und sie fangen an, einen zu begrüßen, und sie wissen, wer man ist, dann ist das einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Es ist noch kein einziges Mal langweilig geworden.

Für die Waldrappe auch? Ihre Welt ist ja doch nur dieser Container?

Wir versuchen es ihnen möglichst spannend zu machen. Im Rahmen des Behavioural Enrichments gehen wir eben raus und suchen zum Beispiel Baumrinde oder schneiden ein bisschen was von Gestrüpp ab und vom Gras und stecken das dann in die Nester rein, um die Waldrappe anzuregen, ein bisschen zu spielen und spielerisch aktiv zu werden oder dass wir auch Mehlwürmer zwischen die Boxen kleben und sie dann lernen, mit ihren Schnäbeln nach den Mehlwürmern zu tasten und zu suchen, weil sie dann später, wenn sie selbstständig fressen werden, mit ihrem langen Schnabel in der Wiese herumstochern werden und nach Maden, Würmern suchen. Um ihnen das schon ein bisschen anzutrainieren, stecken wir eben zwischen die Nester Boxen mit Mehlwürmern... Wir merken auch, dass sie daran viel Spaß und Freude haben. Oder dass sie Baumrinde entdecken, neugierig sind und anfangen zu spielen. Ich glaub, ihnen wird auch nicht langweilig, wir geben unser Bestes.