Differenziertes Spiel über Weiß und Schwarz

Vogel-Trilogie

Das Performancekollektiv Dorn ° Bering hat, angesteckt von der Beschäftigung mit den Waldrappen noch zu anderen Vögeln recherchiert und, wie die beiden im KiKu-Interview schildern. Ein Stück über den Riesenalk haben sie schon gespielt. Die letzten Exemplare dieses flugunfähigen Schwimmvogels, der in seinem Aussehen an Pinguine erinnert, aber auf der Nordhalbkugel lebte, wurden vor 175 Jahren ausgerottet. Überliefert ist, dass 1844 zwei brütende Riesenalke auf Island, dem letzten Zufluchtsort dieser Vögel erwürgt und die Eier zertreten wurden.

„Und unser nächsten Stück machen wir über eine Vogelplage, die Nilgans. Ihr angestammter Lebensraum sind subtropische Seen und Flüsse, etliche Exemplare wurden aber – schon seit dem 18. Jahrhundert - als Ziervögel in Europa angesiedelt. Beginnend in den Niederlanden entkamen vor rund 50 Jahren einige Exemplare, vermehrten sich sozusagen in freier Wildbahn, verbreiten sich vor allem entlang des Rheins in Deutschland, mittlerweile bis in die Schweiz. Sie werden zur Plage und werden in einigen Städten wie Frankfurt schon gejagt, weil sie auch Krankheiten verbreiten.