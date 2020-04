Lernplattform ChabaDoo, geboren in einer Garage im Mühlviertel (OÖ)

Eigener Laptop: Prototyp in drei Wochen

Wenn Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrkräfte das Ding testen sollen, dann braucht’s natürlich auch eine entsprechende Ausstattung. Auch wenn chabaDoo „keine Hardware-Bude ist“, wie Alessa Prochaska, die fast postwendend anrief, nachdem der Kinder-KURIER über die Homepage beim Start-Up um mehr Infos gebeten hatte, so ließen die Gründer_innen einen eigenen Laptop entwickeln.

„Wenn wir wollen, dass in Schulen damit gearbeitet, vor allem jetzt einmal getestet wird, war klar, es braucht Hardware – nicht zuletzt im Sinne der Chancengerechtigkeit. Und wir wollten auch selber auftauchende Probleme bei der Anwendung lösen können, also braucht’s den „Werkezugkoffer“ dazu“, so der Geschäftsführer. Es sollte ein leistbares, mittelpreisiges, praktisches Gerät sein – mit eingebautem mobilen Internet, also immer und überall in ganz Österreich funktionieren, unabhängig von Leitungen oder WLAN – ob in der Schule, zu Hause oder utnerwegs. Und obendrein staub- und spritzwassergeschützt.

Ein Freund des Geschäftsführers arbeitete zu der Zeit in China. Den kontaktierte er, gab die Anforderungen an Konfigurationen durch „und drei Wochen später hatten wir den ersten Prototypen in der Hand!“